(Сергеева) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сергеев Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Николаева (Александрова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1911
Сын: Александров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Александров Илья Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Александров Василий Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
09.09.1922
Дочь: Шустова (Александрова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич
Смерть
1948