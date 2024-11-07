(Сергеева) Мария Сергеевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сергеева) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сергеев Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Николаева (Александрова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Артемьева (Александрова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Александров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Александров Илья Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Александров Василий Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
09.09.1922

Дочь: Шустова (Александрова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр Алексеевич

Смерть
1948

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