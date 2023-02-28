Козлов Егор (Георгий) Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1904
Дата смерти28.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Крещение
21.04.1904
Священник Сергей Серов Козлов Андрей Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анастасия Романовна. Мать. Православная Козлов Николай Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского... Показать все
Бракосочетание
До 1941
Жена: Козлова Татьяна Петровна
Военная служба
С 1941 по 28.06.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Краснохолмским РВК в 1941 году. Красноармеец. Стрелок. В составе 47 стрелкового полка 15 стрелковой дивизии 13 армии Брянского фронта участвовал... Показать все
Смерть
28.06.1942
Причина смерти: Пропал без вести на войне | Память народа
Рождение ребёнка
До 1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Петровна