Козлов Егор (Георгий) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Егор (Георгий) Андреевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

20.04.1904

Дата смерти

28.06.1942

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

До 1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904

Отец: Козлов Андрей Петрович

Мать: Козлова Анастасия Романовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Крещение
21.04.1904
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Сергей Серов Козлов Андрей Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Козлова Анастасия Романовна. Мать. Православная Козлов Николай Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского... Показать все
Бракосочетание
До 1941

Жена: Козлова Татьяна Петровна

Военная служба
С 1941 по 28.06.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Краснохолмским РВК в 1941 году. Красноармеец. Стрелок. В составе 47 стрелкового полка 15 стрелковой дивизии 13 армии Брянского фронта участвовал... Показать все
Смерть
28.06.1942
Причина смерти: Пропал без вести на войне | Память народа
Рождение ребёнка
До 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Петровна

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