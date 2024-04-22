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Травин Митрофан Гурьев

Место рождения

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
кологривский мещанин
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Немцева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
21.03.1907

Сын: Травин Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Немцева Анна Андреевна

восприемники кр.Андрей Александрович и кр. дочь Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травина Анна Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травина Мария Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травина Агрипина Митрофановна

Мать ребёнка: Немцева Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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