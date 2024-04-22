Травин Митрофан Гурьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
кологривский мещанин
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Немцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
21.03.1907
Сын: Травин Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Немцева Анна Андреевна
восприемники кр.Андрей Александрович и кр. дочь Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травина Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травина Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травина Агрипина Митрофановна
Мать ребёнка: Немцева Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно