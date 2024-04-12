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Карцев Дмитрий Васильев

Место рождения

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Василий Михайлов

Мать: не указана

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Бракосочетание
20.01.1903

Жена: Карцева Татьяна Логинова

Рождение ребёнка
18.12.1911

Сын: Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич

Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
свое хозяйство, крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Замерз по пути домой, лошадь пришла с ним мертвым
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