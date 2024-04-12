Карцев Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Василий Михайлов
Бракосочетание
20.01.1903
Жена: Карцева Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
18.12.1911
Сын: Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич
Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Карцева Татьяна Логинова
Работа или профессия
Неизвестно
свое хозяйство, крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Замерз по пути домой, лошадь пришла с ним мертвым