Березин Станислав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Станислав Витальевич

Березин Станислав Витальевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1994

Отец: не указан

Мать: Цыганова Ирина Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close