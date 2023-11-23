Липицкая Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липицкий Дмитрий
Рождение ребёнка
09.01.1921
Сын: Липицкий Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Липицкий Дмитрий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Липицкий Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Липицкий Дмитрий
Смерть
Неизвестно