Липицкая Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипицкая Ирина Федоровна

Липицкая Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липицкий Дмитрий

Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Липицкий Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Липицкий Дмитрий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Липицкий Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Липицкий Дмитрий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.