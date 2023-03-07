Наймушина Анна Степанова
Место рожденияпоч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Наймушин Митрофан (Дементий) Васильев
Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797