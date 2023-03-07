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Наймушина Анна Степанова

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Место рождения

поч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Наймушин Кузма Васильев

Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Наймушин Митрофан (Дементий) Васильев

Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Наймушин Фома Васильев

Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Наймушин Родион Васильев

Отец ребёнка: Наймушин Василий Игнатьев

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Василий Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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