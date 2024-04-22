Мирчинк Георгий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения13.04.1889 ст.
Дата смерти10.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1889 ст.
Бракосочетание
19.08.1912 ст.
Жена: Мирчинк Мария Евгеньевна
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.
Дочь: Мирчинк Софья Георгиевна
Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мирчинк Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
31.05.1927
Дочь: Мирчинк Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна
Смерть
10.04.1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область