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Мирчинк Георгий Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.04.1889 ст.

Дата смерти

10.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1889 ст.

Отец: Мирчинк Фёдор Михайлович

Мать: Мирчинк Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.08.1912 ст.

Жена: Мирчинк Мария Евгеньевна

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.

Дочь: Мирчинк Софья Георгиевна

Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мирчинк Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мирчинк Фёдор Георгиевич

Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
31.05.1927

Дочь: Мирчинк Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Мирчинк Мария Евгеньевна

Смерть
10.04.1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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