Сухих (Бушуева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Бушуева) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Сухих Павел Семенович

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.08.1911

Сын: Сухих Петр Семенович

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бушуева Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Рождение ребёнка
18.08.1919

Дочь: Мусина Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Рождение ребёнка
16.06.1922

Сын: Сухих Александр Семенович

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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