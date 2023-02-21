Сухих (Бушуева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1908
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Рождение ребёнка
12.08.1911
Сын: Сухих Петр Семенович
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бушуева Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Рождение ребёнка
18.08.1919
Дочь: Мусина Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Рождение ребёнка
16.06.1922
Сын: Сухих Александр Семенович
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно