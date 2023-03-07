(Тотьмянина) Татьяна (Татиана) Петрова
Место рождения
Дата рождения18.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1882 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 94 стр. АП 7
Крещение
24.01.1882 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 94 стр. АП 7
Смерть
Неизвестно