(Тотьмянина) Татьяна (Татиана) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тотьмянина) Татьяна (Татиана) Петрова

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Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

18.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1857 и ? г.р.

Мать

1858 или 1859 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
18.01.1882 ст.

Отец: Тотьмянин Пётр Симеонов

Мать: Тотьмянина Параскева Варлаамова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 94 стр. АП 7
Крещение
24.01.1882 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 94 стр. АП 7
Смерть
Неизвестно
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