Городецкакя (Попова) Апполинария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкакя (Попова) Апполинария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1887 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.

Сын: Городецкий Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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