Городецкакя (Попова) Апполинария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1887 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.
Сын: Городецкий Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Городецкий Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно