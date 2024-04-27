Peterson Ernst 15.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Peterson Ernst

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1938

Дата смерти

04.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938

Отец: Петерсон Густав Dida

Мать: (Mittendorf) Ida Valge Ida

Рождение ребёнка
09.02.1958

Сын: Meshcherinov Sergej

Мать ребёнка: Meshcherinova (Мещеринова) Irina

Бракосочетание
08.04.1961

Жена: Maximova Aleksandra

Рождение ребёнка
16.06.1962

Дочь: Peterson (Петерсон) Erika

Мать ребёнка: Maximova Aleksandra

Развод
1968

Жена: Maximova Aleksandra

Бракосочетание
1970

Жена: Meshcherinova (Мещеринова) Irina

Бракосочетание
1975

Жена: Peterson Ljudmila

Развод
1975

Жена: Meshcherinova (Мещеринова) Irina

Смерть
04.10.1994
Похороны
13.10.1994
Riigiküla kalmistu

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