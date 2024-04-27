Peterson Ernst
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1938
Дата смерти04.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938
Отец: Петерсон Густав Dida
Рождение ребёнка
09.02.1958
Сын: Meshcherinov Sergej
Мать ребёнка: Meshcherinova (Мещеринова) Irina
Бракосочетание
08.04.1961
Жена: Maximova Aleksandra
Рождение ребёнка
16.06.1962
Дочь: Peterson (Петерсон) Erika
Мать ребёнка: Maximova Aleksandra
Развод
1968
Жена: Maximova Aleksandra
Бракосочетание
1970
Бракосочетание
1975
Жена: Peterson Ljudmila
Развод
1975
Смерть
04.10.1994
Похороны
13.10.1994
Riigiküla kalmistu