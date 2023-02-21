Щедринский Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Щедринский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Щедринский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Щедринский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Щедринский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Щедринский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно