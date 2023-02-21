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Щедринский Николай Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Курочкин Данил Васильевич

Мать: Курочкина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Щедринский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Щедринский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Щедринский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Щедринский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Щедринский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Щедринская Феодосья Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
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