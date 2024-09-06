Горохов Александр (Алексей) Артемьевич
Место рожденияг. Воронеж, Россия
Дата рождения1900
Дата смерти16.04.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горохов Петр Александрович
Мать ребёнка: Горохова (Сахарова) Таисья Петровна
Рождение ребёнка
03.12.1929
Сын: Горохов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Горохова (Сахарова) Таисья Петровна
Смерть
16.04.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ