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Горохов Александр (Алексей) Артемьевич

Место рождения

г. Воронеж, Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

16.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Сахарова) Таисья Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горохов Петр Александрович

Мать ребёнка: Горохова (Сахарова) Таисья Петровна

Рождение ребёнка
03.12.1929

Сын: Горохов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Горохова (Сахарова) Таисья Петровна

Смерть
16.04.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ

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