Липкань Игнат Романович
Место рожденияс. Балын, Литинского района, Винницкой области
Дата рождения11.02.1893
Дата смерти14.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Балын, Литинского района, Винницкой области
Рождение ребёнка
01.03.1928
Сын: Липкань Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Липкань Елизавета Трофимовна
СССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын
Смерть
14.01.1938
г. Винница