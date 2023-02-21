Липкань Игнат Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкань Игнат Романович

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Место рождения

с. Балын, Литинского района, Винницкой области

Дата рождения

11.02.1893

Дата смерти

14.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Балын, Литинского района, Винницкой области
Рождение ребёнка
01.03.1928

Сын: Липкань Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Липкань Елизавета Трофимовна

СССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын
Смерть
14.01.1938
г. Винница
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