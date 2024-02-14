Сайфутдинов Риф Ахсанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Риф Ахсанович

Место рождения

г. Ишимбай

Дата рождения

26.09.1938

Дата смерти

10.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
Средне-техническое
Рождение ребёнка
27.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфутдинова (Мамбетова) Флюра Ахмадулловна

Рождение ребёнка
12.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфутдинова (Мамбетова) Флюра Ахмадулловна

Рождение ребёнка
24.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфутдинова (Мамбетова) Флюра Ахмадулловна

Смерть
10.10.1981

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