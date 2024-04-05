Bogdon-Pliszka (Sowa) Katarzyna
Место рожденияPrzyjmy
Дата рождения22.05.1789
Дата смерти30.10.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1812
Муж: Bogdon Jan
Рождение ребёнка
13.07.1813
Сын: Bogdon Mateusz
Отец ребёнка: Bogdon Jan
Рождение ребёнка
11.08.1819
Дочь: Zyśk (Bogdon) Marianna
Отец ребёнка: Bogdon Jan
Смерть
30.10.1862