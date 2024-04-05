Bogdon-Pliszka (Sowa) Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bogdon-Pliszka (Sowa) Katarzyna

Место рождения

Przyjmy

Дата рождения

22.05.1789

Дата смерти

30.10.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1812

Муж: Bogdon Jan

Рождение ребёнка
13.07.1813

Сын: Bogdon Mateusz

Отец ребёнка: Bogdon Jan

Рождение ребёнка
11.08.1819

Дочь: Zyśk (Bogdon) Marianna

Отец ребёнка: Bogdon Jan

Смерть
30.10.1862

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