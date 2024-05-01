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Суботин Нестор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Суботин Дмитрий Андреевич

Мать: Суботина Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Устиния Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Суботина) Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Суботина) Надежда Нестеровна

Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Суботина) Вера Нестеровна

Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1830 ст.

Дочь: (Суботина) Пелагея Нестеровна

Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1831 ст.

Сын: Суботин Александр Нестерович

Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна

Смерть
После 1831

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