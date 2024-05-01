Суботин Нестор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Суботина) Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Суботина) Надежда Нестеровна
Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Суботина) Вера Нестеровна
Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
04.04.1830 ст.
Дочь: (Суботина) Пелагея Нестеровна
Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1831 ст.
Сын: Суботин Александр Нестерович
Мать ребёнка: Суботина Устиния Васильевна
Смерть
После 1831