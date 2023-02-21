Беляев Петр Афонасьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Беляев Афанасий Ефимович
Мать: Беляева Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
14.03.1934
Сын: Беляев Петр Петрович
Мать ребёнка: Федосия Михайловна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Беляев Иван Петрович
Мать ребёнка: Федосия Михайловна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Федосия Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1938
Сын: Беляев Александр Петрович
Мать ребёнка: Федосия Михайловна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
24.12.1939
Дочь: Зоя Петровна
Мать ребёнка: Федосия Михайловна
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Михайловна
Смерть
Неизвестно