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Беляев Петр Афонасьевич

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Место рождения

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Беляев Афанасий Ефимович

Мать: Беляева Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Белоколодезная волость, деревня Гастенка
Рождение ребёнка
14.03.1934

Сын: Беляев Петр Петрович

Мать ребёнка: Федосия Михайловна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Беляев Иван Петрович

Мать ребёнка: Федосия Михайловна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
1936

Сын: Беляев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Федосия Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1938

Сын: Беляев Александр Петрович

Мать ребёнка: Федосия Михайловна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
24.12.1939

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Федосия Михайловна

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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