Таранова Домна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Константин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Таранов Павел
Отец ребёнка: Таранов Константин
Рождение ребёнка
09.09.1857
Сын: Таранов Гавриил
Отец ребёнка: Таранов Константин
Смерть
Неизвестно