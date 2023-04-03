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Таранова Домна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Константин

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Таранов Павел

Отец ребёнка: Таранов Константин

Рождение ребёнка
09.09.1857

Сын: Таранов Гавриил

Отец ребёнка: Таранов Константин

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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