Заболотина (Коновалова) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболотина (Коновалова) Ефросинья Яковлевна

Заболотина (Коновалова) Ефросинья Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Коновалов Яков Сергеевич

Мать: Коновалова Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотин Константин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close