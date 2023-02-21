Заболотина (Коновалова) Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калачев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заболотин Константин
Смерть
Неизвестно