Ледовская (Башкатова) Мария Степановна
Место рожденияс.Чащино Мучкапского р-на Воронежской обл.
Дата рождения03.04.1904
Дата смерти31.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1934
Дочь: Ледовская Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Лидовских Или Ледовских Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Марталог (Ледовская) Нина Дмитриевная
Отец ребёнка: Лидовской Ледовских Лидовских Дмитрий Афанасьевич
Смерть
31.07.1982