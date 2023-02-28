Адлерберг Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.05.1818
Дата смерти04.10.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1818
Смерть
04.10.1888
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
По 1888
г. Мюнхен, Германия