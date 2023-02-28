Адлерберг Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлерберг Александр Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.05.1818

Дата смерти

04.10.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1818
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.10.1888
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
По 1888
г. Мюнхен, Германия
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