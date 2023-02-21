Солонникова (Захарова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1893
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1893
Отец: Захаров Андрей Петрович
Мать: Захарова Лидия Вуколовна
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Семенова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
Около ?.05.1923
Сын: Солонников Александр Ефимович
Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
20.11.1926
Сын: Солонников Геннадий Ефимович
Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
19.11.1931
Дочь: Аленина Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистова Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солонников Виталий Ефимович
Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно