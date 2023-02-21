Солонникова (Захарова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонникова (Захарова) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1893

Отец: Захаров Андрей Петрович

Мать: Захарова Лидия Вуколовна

Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Семенова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
Около ?.05.1923

Сын: Солонников Александр Ефимович

Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
20.11.1926

Сын: Солонников Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
19.11.1931

Дочь: Аленина Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистова Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солонников Виталий Ефимович

Отец ребёнка: Солонников Ефим Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
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