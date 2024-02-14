Хабриев Мухарлям
Место рожденияд.Ст.Салаусь Балтасинского р-на РТ
Дата рождения01.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924
Отец: Бахтияров Хабрирахман
Мать: Хабриева Кафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиатдинова (Хабриева) Фирдания
Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха
Военная награда
Неизвестно
Хабриев Мухарлям Хабриевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Салаусь. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
10.02.1955
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
08.12.1964
Рождение ребёнка
1968
Смерть
Неизвестно