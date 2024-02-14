Хабриев Мухарлям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабриев Мухарлям

Хабриев Мухарлям

Место рождения

д.Ст.Салаусь Балтасинского р-на РТ

Дата рождения

01.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924

Отец: Бахтияров Хабрирахман

Мать: Хабриева Кафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиатдинова (Хабриева) Фирдания

Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Военная награда
Неизвестно
Хабриев Мухарлям Хабриевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Салаусь. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Рождение ребёнка
10.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Рождение ребёнка
08.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.