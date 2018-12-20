Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Хуснутдинова) Фирдаус Фархутдиновна

Место рождения

с.Никольское Оренбургской области РСФСР

Дата рождения

24.09.1935

Дата смерти

20.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1935

Отец: Хуснутдинов Фархутдин

Мать: Хуснутдинова Гайша

с.Никольское Оренбургской области РСФСР
Рождение ребёнка
15.06.1958

Сын: Абсалямов Рашид Кабирович

Отец ребёнка: Абсалямов Кабир Низаметдинович

г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
07.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Кабир Низаметдинович

г.Оренбург , РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Кабир Низаметдинович

Оренбург
Смерть
20.12.2018
г.Оренбург , РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
с.Никольское Оренбургской области , РФ
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