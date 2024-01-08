Демьянов Андрей Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Демьянова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982