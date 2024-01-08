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Демьянов Андрей Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Демьянова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Ковалева Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Прасковья Степановна

Смерть
1982
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