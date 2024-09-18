Лепехина Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Лепехина) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Лепехин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Лепехина) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Лепехина) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лепехина) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лепехина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно