Лепехина Авдотья Васильевна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Лепехин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Лепехина) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лепехин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лепехин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Лепехина) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Лепехина) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лепехин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Лепехина) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лепехина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лепехин Андрей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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