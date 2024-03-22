Полонянкина (Мерзлякова) Фекла Васильевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Мерзляков Василий Яковлевич
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Сын: Полонянкин Константин Александрович
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Сын: Полонянкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Сын: Полонянкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Пелагия Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Сын: Полонянкин Федор Александрович
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович