Полонянкина (Мерзлякова) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Мерзлякова) Фекла Васильевна

Место рождения

Паркачево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мерзляков Василий Яковлевич

Мать: не указана

Паркачево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Полонянкин Александр Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1902

Сын: Полонянкин Константин Александрович

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1904

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1905

Сын: Полонянкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1907

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1907

Сын: Полонянкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Пелагия Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1910

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1913

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1914

Сын: Полонянкин Федор Александрович

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1915

Дочь: Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1916

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1919

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Полонянкин Александр Федорович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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