Вуколов Василий Вуколович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Вуколов-Васильев Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Вуколов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно