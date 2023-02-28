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Вуколов Василий Вуколович

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Место рождения

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Вуколов-Васильев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вуколов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вуколов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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