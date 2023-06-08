Аксельман Горденеус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Горденеус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксельман Гайн

Мать: Аксельман Идонея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Сайрес

Мать ребёнка: Аксельман Сефили

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Сайфрид

Мать ребёнка: Аксельман Сефили

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксельман Сефили

Смерть
Неизвестно
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