Аксельман Горденеус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Гайн
Мать: Аксельман Идонея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Сайрес
Мать ребёнка: Аксельман Сефили
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Сайфрид
Мать ребёнка: Аксельман Сефили
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Сефили
Смерть
Неизвестно