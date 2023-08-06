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Миронов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Миронов Дмитрий Иванович

Мать: Миронова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Миронова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Миронова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1983

Дочь: Миронова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Миронова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
20.07.1987

Сын: Миронов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Миронова Наталья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Наталья Даниловна

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