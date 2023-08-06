Миронов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Миронова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Миронова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1983
Дочь: Миронова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Миронова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
20.07.1987
Сын: Миронов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Миронова Наталья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно