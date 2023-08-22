Савина Лилия Гениевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1961
Рождение ребёнка
05.11.1981
Сын: Савин Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
20.05.1984
Сын: Савин Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
10.11.1986
Дочь: Саенкова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
04.12.1998
Дочь: Кирюшкина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.03.2004
Дочь: Савина Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич