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Савина Лилия Гениевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1961

Отец: Кузнецов Гений Михайлович

Мать: Кузнецова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1981

Сын: Савин Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
20.05.1984

Сын: Савин Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
10.11.1986

Дочь: Саенкова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
04.12.1998

Дочь: Кирюшкина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.03.2004

Дочь: Савина Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Савин Владимир Григорьевич

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