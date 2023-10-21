Полежаев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаев Пётр

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Место рождения

д.Петухово Караидельского района

Дата рождения

1894

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Полежаев Никонор

Мать: не указана

д.Петухово Караидельского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Полежаева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полежаева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
заготовитель, рабочий по найму: пробивал дома
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Благовещенск
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