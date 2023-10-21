Полежаев Пётр
Место рожденияд.Петухово Караидельского района
Дата рождения1894
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Полежаев Никонор
д.Петухово Караидельского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Полежаева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полежаева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
заготовитель, рабочий по найму: пробивал дома
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Благовещенск