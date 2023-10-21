Силантьев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1934
Дочь: Вагина Зоя Ивановна
с. Калтыманово, Иглинского района, Башкирии, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно