(Галлямова) Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галлямова) Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Диянов Невмятжан

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Диянов Ибрагим

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Магрифя

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диянова Шамсеруй

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Смерть
Неизвестно
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