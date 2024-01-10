(Галлямова) Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Диянов Невмятжан
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
1898
Сын: Диянов Ибрагим
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Магрифя
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диянова Шамсеруй
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно