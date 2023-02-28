Миронов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти26.10.1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Миронов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Миронов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Миронова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Миронова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: Миронова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Миронова Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1808
Причина смерти: от горячки