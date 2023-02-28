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Миронов Андрей Петрович

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Место рождения

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

26.10.1808

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Миронов Петр

Мать: не указана

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Федоровна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Миронов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Матрена Федоровна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Миронов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Акилина Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агрипина Андреевна

Мать ребёнка: Миронова Акилина Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Миронов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Акилина Ивановна

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Матрена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Акилина Ивановна

Смерть
26.10.1808
Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от горячки
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