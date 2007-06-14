Колпакова (Новикова) Клавдия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1921
Дата смерти14.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1921
Отец: Новиков Ефим Алексеевич
Мать: Новикова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колпаков Григорий
Рождение ребёнка
09.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колпаков Григорий
Смерть
14.06.2007
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область