Колпакова (Новикова) Клавдия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Новикова) Клавдия Ефимовна

Место рождения

Потеряевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.03.1921

Дата смерти

14.06.2007

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1921

Отец: Новиков Ефим Алексеевич

Мать: Новикова Дарья Антоновна

Потеряевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колпаков Григорий

Рождение ребёнка
09.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колпаков Григорий

Смерть
14.06.2007
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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