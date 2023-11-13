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Казорин Василий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Козлов Михаил Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Казорин Федор Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1773

Сын: Казорин Федор Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1780

Сын: Казорин Петр Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1783

Сын: Казорин Борис Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1785

Сын: Казорин Яков Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1800
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