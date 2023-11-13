Казорин Василий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Козлов Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1800