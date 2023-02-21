Босая Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босая Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.

Дочь: Босая Софья Ивановна

Отец ребёнка: Босый Иван Тимофеевич

Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босый Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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