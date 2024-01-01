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Белокуров Григорий Маркович

Место рождения

дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1911

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Червонцева Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
С 1902 по 1906

Дочь: Казакова Ефросинья

Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
С 1903 по 1907

Дочь: Бронина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
С 1906 по 1910

Дочь: Белокурова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Белокуров Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна

дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
Смерть
Около 1911
Рождение ребёнка
02.04.1914

Дочь: Андреева Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна

дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Белокуров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна

дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
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