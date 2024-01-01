Белокуров Григорий Маркович
Место рождениядер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1870
дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Червонцева Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
С 1902 по 1906
Дочь: Казакова Ефросинья
Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
С 1903 по 1907
Дочь: Бронина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
С 1906 по 1910
Дочь: Белокурова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Белокуров Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна
дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
Смерть
Около 1911
Рождение ребёнка
02.04.1914
Дочь: Андреева Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна
дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1918
Сын: Белокуров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Белокурова Наталья Степановна
дер. Потапово Ершовская волость Рязанский уезд Рязанская губерния