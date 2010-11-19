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Мяндин Михаил Николаевич
Мяндин Михаил Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Мяндин Николай Евгеньевич
1979 г.р.
Мать
Мяндина Наталья Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2010
Отец:
Мяндин Николай Евгеньевич
Мать:
Мяндина Наталья Николаевна
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