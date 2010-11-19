Мяндин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМяндин Михаил Николаевич

Мяндин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2010

Отец: Мяндин Николай Евгеньевич

Мать: Мяндина Наталья Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close