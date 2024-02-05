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Исмаилов Бекир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954

Отец: Исмаилов Эреджеп

Мать: Исмаилова Анифе

Рождение ребёнка
28.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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