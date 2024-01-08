Ефанов Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1910
Дата смерти01.01.1973
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910
Отец: Ефанов Николай Данилович
Мать: Ефанова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
15.03.1941
Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1948
Дочь: Петрович Тамара Петровна
Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1951
Дочь: Литвин Нина Петровна
Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1956
Дочь: Маресова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1960
Дочь: Еровичникова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна
Смерть
01.01.1973