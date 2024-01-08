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Ефанов Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1910

Дата смерти

01.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910

Отец: Ефанов Николай Данилович

Мать: Ефанова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
15.03.1941

Сын: Ефанов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1948

Дочь: Петрович Тамара Петровна

Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1951

Дочь: Литвин Нина Петровна

Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1956

Дочь: Маресова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1960

Дочь: Еровичникова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Шачина Анна Васильевна

Смерть
01.01.1973
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