Брожек Мария (Алексеевна) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1923
Сын: Брожек Евгений Альбинович
Отец ребёнка: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)
г. Хайлар
Рождение ребёнка
23.03.1924 ст.
Дочь: Макарова Лидия Альбиновна
Отец ребёнка: Брожек Альбин (Альбинус) Иогамович (Иванович)
ст. Магдачи, Приморье
Смерть
Неизвестно