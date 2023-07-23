Ямалтдинов Рафис Сайфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалтдинов Рафис Сайфуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1961

Отец: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Мать: Ямалетдинова Аниса Насибулловна

Рождение ребёнка
04.02.1983

Сын: Ямалетдинов Ленар Рафисович

Мать ребёнка: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1986

Дочь: Абзалетдинова Эльвера Рафисовна

Мать ребёнка: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна

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