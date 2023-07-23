Ямалтдинов Рафис Сайфуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1961
Рождение ребёнка
04.02.1983
Сын: Ямалетдинов Ленар Рафисович
Мать ребёнка: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна
Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1986
Дочь: Абзалетдинова Эльвера Рафисовна
Мать ребёнка: Ямалтдинова Рафиля Магафуровна
Бракосочетание
Неизвестно