Гаврюшкин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврюшкин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Смерть
?.03.1945
Венгрия
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