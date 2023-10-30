Калистратов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калистратов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калистратов Николай
Мать ребёнка: Калистратова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калистратов Евгений
Мать ребёнка: Калистратова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калистратова Валентина
Смерть
Неизвестно