Калистратов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалистратов Александр Алексеевич

Калистратов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калистратов Алексей

Мать: Калистратова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калистратов Николай

Мать ребёнка: Калистратова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калистратов Евгений

Мать ребёнка: Калистратова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калистратова Валентина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close