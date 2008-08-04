Сатырёв Назар Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатырёв Назар Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2008

Отец: Сугак Эдуард Самуилович

Мать: Сатырёва Светлана Федоровна

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