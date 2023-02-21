Казас Борис Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казас Борис Ильич

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Место рождения

г. Одесса, Украина

Дата рождения

26.12.1861

Дата смерти

26.06.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1881 по 1886
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
По 1881
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1887 по 1904
г. Донецк, Донецкая обл., Украина
Место жительства
С 1904 по 1922
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
26.06.1922
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
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