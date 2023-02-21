Казас Борис Ильич
Место рожденияг. Одесса, Украина
Дата рождения26.12.1861
Дата смерти26.06.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1881 по 1886
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
По 1881
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1887 по 1904
г. Донецк, Донецкая обл., Украина
Место жительства
С 1904 по 1922
Смерть
26.06.1922